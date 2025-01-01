Столовая «Дом Демидовых» в Перми ищет покупателя Бизнес выставлен за 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В центре Перми, на Комсомольском проспекте, 31А, выставлена на продажу столовая «Дом Демидовых». Стоимость данного объекта общепита — 3 499 999 руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

В нём указано, что продаётся готовый бизнес, который полностью обеспечен всем необходимым: вентиляцией (приточно-вытяжной системой), кондиционерами, современной линией раздачи, барной стойкой, посудой, инвентарём. Недавно был сделан стильный дизайнерский ремонт, предусмотрено 40 посадочных мест. Помещение сдаётся в долгосрочную аренду.

Площадь столовой составляет 150 кв. м.

Напомним, столовая «Дом Демидовых» открылась по данному адресу в апреле 2025 года, после того, как из помещений съехали кафе компании «Алендвик».

