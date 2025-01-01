В Дзержинском районе Перми определили место под возведение хоккейной площадки
Участки земли переданы в пользование Городскому спортивно-культурному комплексу
Как сообщили в городским департаменте земельных отношений, в Дзержинском районе Перми определили место под возведение хоккейной площадки. Участки, предназначенные для её строительства, находятся напротив дома № 47 на ул. Кронштадтской, возле школы «Флагман».
Участки земли размером 1038 и 1620 кв. м, предназначенные для спортивных занятий, переданы в постоянное пользование Городскому спортивно-культурному комплексу.
В настоящее время данная территория не обустроена и представляет собой свободные участки без какой-либо инфраструктуры. Здесь планируется возвести современную хоккейную коробку с безопасным покрытием и системой освещения, что позволит использовать её круглогодично.
Появление нового спортивного объекта предоставит жителям Дзержинского района возможность заниматься спортом вблизи своих домов, подчеркнули в департаменте земельных отношений.
