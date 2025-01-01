С 1 октября в Перми запускается четвертый маршрут проекта «Комфортная электричка» Он предназначен для жителей микрорайонов Водники, Судозавод и Новые Водники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермской пригородной компании, в краевом центре с 1 октября в Перми запускается четвертый маршрут проекта «Комфортная электричка». Благодаря специально организованным автобусным рейсам, жители микрорайонов Водники, Судозавод и Новые Водники смогут чаще пользоваться пригородным ж/д сообщением. Автобусы будут доставлять пассажиров к электричке утром и довозить до жилого массива обратно от станции в вечернее время.

Напомним, маршруты специальных автобусов до станции и обратно в жилой массив уже действуют в Левшино, на Вышке-2 и в Кислотных дачах.

Также в ППК обращают внимание пассажиров электропоездов на активизацию мошеннических схем в онлайн-пространстве. Злоумышленники предлагают приобрести билеты через интернет-боты, в частности через боты в Telegram. «Настоятельно рекомендуем оплачивать проезд только через официальных кассиров, используя официальное приложение, в кассах на станциях или на официальном сайте компании», — сообщили в ППК.

