Власти Прикамья рассказали о вызвавшей жалобы системе школьных оценок Жители пожаловались Екатерине Мизулиной на систему средневзвешенных оценок

Константин Долгановский

В Министерстве образования Пермского края рассказали о средневзвешенной системе оценок в школах, которая вызвала поток жалоб из разных регионов, в том числе Прикамья, главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Власти отметили, что такая система применяется не во всех учреждениях и вводится по решению руководства.

«Средневзвешенная оценка применяется не во всех школах Пермского края. Решение о введении подобной системы принимается администрацией конкретного образовательного учреждения. В ряде школ используются традиционные методы оценивания, такие как стандартная пятибалльная шкала без учёта значимости отдельных видов работ», — сообщили «Новому компаньону».

В ведомстве также пояснили, что принцип работы такой оценки заключается в том, что каждая форма проверки знаний получает определённый коэффициент важности. Например, домашние задания имеют меньшую долю влияния на итоговую оценку по сравнению с контрольными работами или экзаменационными испытаниями. Итоговая отметка вычисляется путём умножения каждой полученной отметки на соответствующий коэффициент и последующего деления суммы произведений на сумму коэффициентов.

«Такой подход обеспечивает более точное отражение реальных успехов ученика, поскольку учитывает степень значимости разных типов работ», — добавили в минобре.

Напомним, на прошлой неделе Екатерина Мизулина получила жалобы от родителей школьников на средневзвешенную систему оценок. Главе ЛБИ также писали жители Прикамья, по мнению которых, такая система несправедлива, и одна двойка за контрольную может снизить итоговую оценку за четверть до тройки, даже если за остальные работы ученик получал пятёрки по предмету.

