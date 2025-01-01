Жители Прикамья пожаловались Екатерине Мизулиной на систему оценок в школах По средневзвешенной системе к оценкам добавляют «вес» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края пожаловались члену Общественной палаты РФ и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок в школах. Как отмечается в жалобах, поступивших ей из разных российских регионов, все хорошие оценки может перекрыть лишь одна двойка.

«В Пермском крае такая же система оценивания. Если получить несколько пятёрок за домашнее задание или за работу на уроке, то все эти хорошие оценки может перекрыть одна двойка за контрольную работу, и в четверти выйдет 3», — отмечается в одном из сообщений, опубликованных в telegram-канале Мизулиной.

Поводом для возмущений стали жалобы от родителей тюменских школьников, где такая система стала нововведением в школах. Каждая оценка по такой системе имеет свой «вес», например, оценка за домашнее задание или работу на уроке имеет коэффициент «1», самостоятельные или контрольные — больший коэффициент, в зависимости от учреждения, «вес» может быть 2, 3 или 5.

Как отметила Мизулина, авторы нововведения считают, что такие меры должны мотивировать детей на учёбу, однако родители волнуются, что это, наоборот, испортит успеваемость ученикам. Возмущённые родители собирают подписи за отмену системы и пишут обращения в прокуратуру, Рособрнадзор и министерство просвещения.

Ранее Екатерина Мизулина выслала в Прикамье учебники по обществознанию после сообщений от школьников, жалующихся на нехватку учебных пособий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.