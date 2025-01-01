В Пермском крае осудили сотрудницу госучреждения за незаконные начисления льгот Сумма мошенничества превысила 35,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае вынесли приговор 34-летней работнице государственного учреждения. Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат, размер которых превысил 35 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как установил суд, обвиняемая, имея доступ к специализированным базам данных, с января 2021-го по январь 2025 года вносила недостоверные данные о праве на льготы по категориям «инвалид общего заболевания», «многодетная малоимущая семья» и «ветеран труда» для себя и двух знакомых. На основании этих фиктивных данных они получали компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в ходе махинаций женщина значительно увеличивала размер положенных выплат, приписывая к ним дополнительные значения, что приводило к увеличению выплат в десятки раз. В январе 2025 года сотрудники организации обнаружили один из таких случаев и сообщили об этом в правоохранительные органы.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что обвиняемая причастна не только к этому, но и ещё к 45 аналогичным преступлениям. Она признала свою вину и частично возместила нанесённый ущерб. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде и обязана надлежаще себя вести.

Уголовное дело было возбуждено по 40 эпизодам преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 159.2, а также по шести эпизодам, квалифицированным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

