Сотрудница госучреждения в Пермском крае назначила себе и подругам льготы

Суд в Пермском крае рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летней сотрудницы госучреждения, обвиняемой в афере с получением выплат. В результате мошенничеств женщина нанесла федеральному и региональному бюджетам ущерб в общей сумме 35,5 млн руб.

Как сообщает пресс-служба краевого МВД, обвиняемая имела доступ к специализированным базам данных и ресурсам. С января 2021 года по январь 2025-го она вносила заведомо ложные сведения о наличии льгот по категориям «инвалид общего заболевания», «многодетная малоимущая семья» и «ветеран труда» у неё и двух её подруг, на основании чего они получали компенсации на оплату ЖКУ.

Кроме того, в процессе махинаций женщина приписывала дополнительные цифры к полагающимся выплатам, увеличивая их размеры в десятки раз. Работники организации узнали об одном из таких фактов в январе 2025 года и сообщили в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила причастность обвиняемой к этому и ещё 45 подобным преступлениям. Вину она признала, частично возместила причинённый ущерб. В данный момент находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбуждено по 40 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, и шести по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

