В минобре Прикамья прокомментировали ситуацию с дефицитом учебников Ранее Екатерина Мизулина выслала в одну из школ учебные пособия по обществознанию

Фото: ТГ-канал Екатерины Миузилиной

В Пермском крае к началу учебного года в школы региона дополнительно поставлены учебники по истории, математике, русскому языку, физике и другие, а фонд учебной литратуры в учебных заведениях постоянно пополняется. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого минобра.

«По информации, предоставленной в министерство муниципалитетами, потребность школ в учебниках и учебных пособиях обеспечена в полном объёме. Комплексная работа министерства, муниципалитетов и школ позволяет обеспечить наличие всей необходимой учебной литературы для школьников во всех школах края», — сообщили в ведомстве.

Отметим, на этой неделе Екатерина Мизулина выслала в Пермский край учебники по обществознанию. Это случилось после сообщений от школьников Прикамья о нехватке учебных пособий. В частности, школьники писали Мизулиной о дефиците учебников по обществознанию. «Новый компаньон» запросил информацию в краевом минобре. В ведомстве отметили, что учебник по обществознанию «находится в разработке и не введён в федеральный перечень учебников».

