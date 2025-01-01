Из Пермского края снизился экспорт древесины При этом в регионе растёт производство леспромыленной продукции и развиваются новые направления Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Объём экспорта древесины из Пермского края снизился на 1%, однако внутри региона объемы производства выросли. Например, в первом полугодии 2025 года выпуск фанеры увеличился на 9%, лесоматериалов — на 0,7%. Несмотря на общее снижение экспорта, отдельные компании зафиксировали значительный рост продаж за рубеж. В частности, пермское предприятие «Красный Октябрь» продало в Китае половину своей продукции, увеличив поставки в несколько раз.

Главными покупателями пермской древесины стали страны Китай, Индия, Иран, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия. Так, Китай закупил почти вдвое больше берёзового шпона, чем годом ранее, объём отгрузки вырос на 11%. Поставки в Индию удвоились, а иранские закупки увеличились в полтора раза. Рынок Центральной Азии также расширяется: Азербайджан закупил на 20% больше, Узбекистан — на 50%.

Перспективным направлением для Прикамья стал Ближний Восток и Турция. Объёмы отправки туда увеличились многократно. Также растёт сотрудничество с ОАЭ, Ираком, Турцией и Египтом. Таким образом, несмотря на трудности, лесопромышленный комплекс Пермского края адаптируется к новым условиям, развивая экспортные рынки и повышая внутренние показатели производства. Подробнее о том, как прикамские лесопромышленники открывают новые направления экспорта и какие ждут изменения экономику региона в связи с увеличением объёмов производства в этой отрасли, читайте в материале «Нового компаньона».

