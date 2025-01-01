Алина Наумова Лесные горизонты Прикамские лесопромышленники открывают новые направления экспорта Поделиться Твитнуть

В Пермском крае наблюдается небольшое сокращение объёмов экспорта древесины за границу, однако лесная отрасль региона продолжает активно развиваться и справляется с новыми проблемами и вызовами. Многие страны увеличили закупки лесопродукции у прикамских производителей, перспективными становятся некоторые новые направления.

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в 2025 году из региона было экспортировано 381,972 тыс. куб. м древесины. Это значение немного ниже (на 1%), чем за аналогичный период 2024 года, когда объём

экспорта составил 385,802 тыс. куб. м. Тем временем прикамские лесопромышленники увеличили объёмы производства: согласно данным Пермьстата, в первом полугодии 2025 года в регионе на 9% повысилось производство фанеры, на 0,7% — лесоматериалов.

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ПГНИУ Екатерины Антинескул, в I квартале 2025 года объём экспорта леса из региона увеличился в четыре раза. Однако Игорь Старцев, исполнительный директор Ассоциации лесопромышленников Пермского края, считает, что сегодня экспорт лесопродукции сократился до исторического минимума.

«Экспорт не работает на сегодняшний день в какой-то активной фазе. Системных поставок как таковых нет», — говорит он.

Несмотря на это, наиболее активно в этом году лесопродукция поставлялась в страны Азии. По информации Екатерины Антинескул, ключевыми партнёрами Пермского края являются Китай, Индия, Иран, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия.

Александр Суслопаров, генеральный директор завода по производству пиломатериалов «Красный Октябрь», отметил, что компания работает практически со всеми странами, сохранившими торговые отношения с Россией: помимо Китая, Азербайджана, Узбекистана и Ирана, завод сотрудничает с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Ираком, Турцией и Египтом.

Азиатские объёмы

Крупным партнёром Пермского края по объёмам закупаемой древесины традиционно является Китай. Александр Суслопаров отметил, что около 50% древесины, заготавливаемой «Красным Октябрём», поставляется в КНР. По данным Россельхознадзора, объём закупок берёзового шпона китайскими предприятиями вырос почти в девять раз, достигнув уровня около 15,4 тыс. куб. м, тогда как за аналогичный период годом ранее показатель составлял лишь порядка 10,1 тыс. куб. м. Объём отгруженной лесопродукции в Китай составил 10,93 тыс. куб. м, что на 11% больше прошлого года (9,86 тыс. куб. м).

Значительный прирост наблюдался и среди индийских покупателей: всего за полгода объёмы поставок лесопродукции хвойных пород возросли в полтора раза, составив примерно 1680 куб. м против 1080 куб. м годом ранее.

Увеличились также объёмы отгрузок древесины в Иран. Если в прошлом году закупки составляли чуть более 3060 куб. м, то в 2025 году эта цифра увеличилась до 5712 куб. м — значение повысилось более чем в полтора раза. Кроме того, немалое внимание уделялось рынкам Центральной Азии: Азербайджан, например, закупил у Прикамья примерно 60,3 тыс. куб. м лесопродукции, что на 20% превышает прошлогоднюю цифру (50,1 тыс. куб. м). Узбекистан увеличил закуп прикамской древесины с 33,9 тыс. до 51 тыс. куб. м.

Также интерес лесопромышленников Прикамья проявляется к рынкам Киргизии и Таджикистана. За шесть месяцев текущего года в Киргизию ушло 5,408 тыс. куб. м, что вчетверо превосходит прошлогодний уровень. Объёмы отправок в Таджикистан достигли отметки в 51 тыс. куб. м, превысив предыдущий показатель на треть.

Увеличился и объём экспорта в Турцию. Как сообщает Россельхознадзор, в этом году было вывезено 1731 куб. м хвойных пиломатериалов, что на 338% больше, чем за аналогичный период 2024 года (395 куб. м). Местную древесину закупает и Вьетнам, куда за семь месяцев 2025 года лесопромышленники отгрузили 5,51 тыс. «кубов» древесины.

Наращивание объёмов экспорта леса из Пермского края, по мнению Екатерины Антинескул, повышает значимость лесной отрасли для экономики региона, увеличивает его долю в валовом региональном продукте, а также способствует развитию международных торговых связей со странами Азии.

Новые тренды

В 2025 году региональная лесопромышленность открыла для себя пять новых направлений для экспорта. В августе из Прикамья впервые было отправлено 30 куб. м берёзовых кольев в Израиль, а также 316 куб. м клеёной фанеры в ЮАР и Южную Корею. В сентябре в Палестину была отгружена первая партия хвойных лесоматериалов объёмом 120 куб. м, а в июле 450 куб. м древесины было отправлено в Сирию. Ранее поставок леса из Пермского края в эти страны не было.

Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов, доцент НИУ ВШЭ — Пермь, отмечает, что новые страны — партнёры по экспорту древесины появились из-за перенасыщенности внутреннего рынка. И данная тенденция достаточно устойчива. Однако, несмотря на позитивную динамику, у этого тренда есть проблема — рост дебиторской задолженности. Это происходит в связи с увеличением сроков оплаты по всей цепочке движения продукции из древесины.

По словам Екатерины Антинескул, наиболее перспективными направлениями для экспорта являются Киргизия и Сирия. Однако дальнейшее развитие внешнеэкономических отношений, по её мнению, будет происходить в первую очередь со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), в которую входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Рынок нестабилен

Татьяна Букина отмечает, что Пермский край в Приволжском федеральном округе является лидером по площади лесов, запасам лесных ресурсов, по величине расчётной лесосеки, а также по количеству реализуемых приоритетных инвестиционных проектов. Тем не менее ситуацию на рынке лесопромышленного комплекса нельзя назвать стабильной. По её словам, на предприятия по заготовке леса до сих пор влияет санкционное давление, хотя большинство компаний к нему приспособились. «Высокая ключевая ставка, невыгодный курс доллара также не способствуют рентабельности бизнеса», — объясняет Татьяна Букина.

«Ранее Пермский край неплохо работал на внешний рынок, особенно с Ираном, Китаем, кто-то поставлял древесину странам Европы. Из-за санкций поставки практически прекратились. Кто-то поставляет небольшими дозами через третьи страны, но это является больше разовым, чем системным», — отмечает Игорь Старцев.

Александр Суслопаров говорит, что 2025 год встретил участников лесной отрасли «не в лучшем свете». По его словам, на лесопромышленный комплекс негативно повлияли «внешние условия», в том числе укрепление рубля, высокая ключевая ставка, а также нестабильные рынки.

«На бизнес «Красного Октября» эти факторы сработали так же негативно, как и для остальных участников рынка. При этом группа «Красного Октября» увеличивает объёмы за счёт загрузки мощностей нового фанерного завода», — отметил Суслопаров.

В таких условиях «Красный Октябрь» занимается снижением издержек и оптимизацией себестоимости: «в сложных условиях выживет сильнейший», говорит директор завода. Несмотря на это, в 2026 году предприятие планирует выйти на плановые объёмы производства и увеличить их на 10—15%.

Игорь Старцев отметил, что в целом лесопромышленный комплекс Пермского края находится в стагнирующем состоянии в связи с падением цен, сужением рынка потребления и нехваткой инвестиционных программ. Вследствие этого многие лесопромышленники испытывают «серьёзное и критическое состояние», а также находятся в статусе «выживаемости».

Говоря о будущем лесопромышленности, Старцев отметил, что предсказать её развитие достаточно сложно, однако появление доступных кредитных ресурсов, умеренных ставок и льгот станет самым главным драйвером роста для лесной отрасли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.