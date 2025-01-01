«Поезд Победы «Молотов» завершает работу в Прикамье В эти выходные он работает в Соликамске Поделиться Твитнуть

«Поезд Победы «Молотов», созданный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, курсирует по Пермскому краю более четырёх месяцев, побывав в 13 населённых пунктах Прикамья. В эти выходные уникальный состав завершает свою работу в Соликамске.

Последняя возможность посетить выставочно-лекционный комплекс у жителей региона есть 27 и 28 сентября. В субботу, 27 сентября, он будет работать до 18:00, с перерывом на обед с 14:00 до 16:00. При этом во время перерыва экскурсии прекращаться не будут.

В воскресенье, 28 сентября, осмотреть комплекс внутри и снаружи можно будет с 09:00 до 15:00. Запись на экскурсии будет производиться во время работы поезда в Соликамске и в порядке живой очереди.

Напомним, что в саму Пермь «Поезд Победы «Молотов» прибывал трижды: в мае, июне и затем в сентябре. 81 тыс. посетителей смогли осмотреть раритетные вагоны времен Второй мировой войны, многие из которых являются уникальными и единственными сохранившимися в России.

Снаружи выставлены заводские станки, знаменитые орудия, бронированная платформа и подлинная цистерна для топлива. Все макеты выполнены в натуральную величину.

Некоторые вагоны доступны для свободного посещения. Внутри рассказывается о выдающихся ученых, инженерах и рабочих Урала времён Великой Отечественной войны, об истории промышленности, медицинских поездах, эвакуационных операциях, создании бронепоездов и полевых госпиталей.

