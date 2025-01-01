Поезд Победы «Молотов» в Перми посетили более 10 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В Перми вновь побывал Поезд Победы «Молотов». Как сообщили организаторы, на этот раз необычный ретросостав посетили свыше 10 тыс. человек.

«Молотов» курсирует по региону уже более четырёх месяцев, побывав в 13 населенных пунктах и районах Пермского края. В саму Пермь он прибывал трижды: в мае, июне и затем в сентябре. 81 тыс. посетителей смогли осмотреть раритетные вагоны времен Второй мировой войны, многие из которых являются уникальными и единственными сохранившимися в России.

Снаружи выставлены заводские станки, знаменитые орудия, бронированная платформа и подлинная цистерна для топлива. Все макеты выполнены в натуральную величину.

Некоторые вагоны доступны для свободного посещения. Внутри рассказывается о выдающихся ученых, инженерах и рабочих Урала времён Великой Отечественной войны, об истории промышленности, медицинских поездах, эвакуационных операциях, создании бронепоездов и полевых госпиталей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.