Оперштаб Прикамья провёл в Перми антитеррористические учения Определены мероприятия по дальнейшему совершенствованию подготовки сил

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми с 24 по 25 сентября прошли антитеррористические учения. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю, в мероприятии приняли участие сотрудники региональной полиции, следственного комитета, служб безопасности, спецсвязи, исполнения наказаний, МЧС, линейного отдела полиции на транспорте, Росгвардии и представители органов государственной власти.

«В период с 24 по 25 сентября 2025 года оперативным штабом в Пермском крае проведено антитеррористическое учение в Орджоникидзевском районе города Перми, в ходе которого отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта», — сообщили в ведомстве.

Во время учений отрабатывался механизм реагирования сил и средств группировки оперативного штаба в Прикамье на возможные террористические угрозы. Руководитель штаба — начальник УФСБ России по Пермскому краю Андрей Ляпкин определил мероприятия по дальнейшему совершенствованию подготовки сил и средств оперштаба по борьбе с терроризмом.

Об учениях минтербез предупреждал ранее. Жителей просили сохранять спокойствие ввиду отсутствия реальных угроз жизни и здоровью населения.

