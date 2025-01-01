Рядом с высоткой на Крохалева в Перми сгорела машина Пострадала стоявшая рядом «Газель» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено очевидцем

Рядом с жилым комплексом «Муромский» (ул. Муромская, 24) в м/р Крохалева в Перми 26 сентября сгорел легковой автомобиль. Об этом «Новому компаньону» сообщили очевидцы, увидевшие дым рядом с 25-этажным домом.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю информацию подтвердили. Отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

«Сообщение поступило в 15:15 по адресу: г. Пермь, ул. Муромская. Возгорание ликвидировано в 15:28 силами восьми огнеборцев и двух единиц техники. Сгорел легковой автомобиль, огнём повреждена «Газель». Информация уточняется», — сообщили в ведомстве.

Днём 26 сентября в Перми также произошёл пожар в школе № 64 в Кировском районе. Возгорание было обнаружено в подсобном помещении на втором этаже здания. Очаг возгорания был успешно потушен, до приезда спасателей были эвакуированы 506 человек, среди которых было 436 учеников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.