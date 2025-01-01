В Перми из-за пожара в школе эвакуированы 506 человек Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 11:50 26 сентября в ГУ МЧС по Пермскому краю поступил сигнал о возгорании в пермской школе на ул. Ласьвинской. Для оперативного реагирования на место инцидента были направлены 42 спасателя и 11 единиц специализированной техники, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идёт о школе №64.

По прибытии первых пожарных расчётов было обнаружено пламя в подсобке, расположенной на втором этаже здания. Очаг возгорания был успешно потушен сотрудниками МЧС России с использованием штатного огнетушителя. Площадь, затронутая огнём, оказалась незначительной и составила 1 кв. м.

До приезда спасателей персонал образовательного учреждения организовал эвакуацию 506 человек, среди которых было 436 учеников.

«В результате пожара никто не пострадал, погибших нет», — подчеркнули в МЧС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.