В минздраве прокомментировали состояние сорвавшегося с обрыва прикамца
В минздраве Пермского края прокомментировали, в каком состоянии находится мужчина, упавший с обрыва в лесу в с. Насадка.
«Мужчина был госпитализирован. На сегодняшний день он продолжает лечение в условиях стационара, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Находится в состоянии средней степени тяжести», — прокомментировали изданию «Пятница» в ведомстве.
На место выехала группа ГОР 3. Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшего 1976 г.р. с помощью спинального щита. Мужчину доставили в Кунгурскую больницу.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.