В минздраве прокомментировали состояние сорвавшегося с обрыва прикамца

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

В минздраве Пермского края прокомментировали, в каком состоянии находится мужчина, упавший с обрыва в лесу в с. Насадка.

«Мужчина был госпитализирован. На сегодняшний день он продолжает лечение в условиях стационара, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Находится в состоянии средней степени тяжести», — прокомментировали изданию «Пятница» в ведомстве.

Напомним, 20 сентября в лесу возле ул. Пионерской в с. Насадка произошёл несчастный случай: мужчина упал с обрыва и оказался в ловушке, не в силах выбраться самостоятельно. Очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кунгурского округа.

На место выехала группа ГОР 3. Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшего 1976 г.р. с помощью спинального щита. Мужчину доставили в Кунгурскую больницу.

