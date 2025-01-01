В Прикамье выбрали спикера думы Куеды Им стал директор детской школы искусств Иван Колегов Поделиться Твитнуть

Председателем думы Куединского муниципального округа депутаты избрали Ивана Колегов. Он работает в п.Куеда директором Детской школы искусств имени А. П. Собянина.

Кроме того, депутаты делегировали Ивана Колегова в состав Совета представительных органов при краевом парламенте. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

С 2020 по 2025 год Колегов был заместителем председателя окружной думы.

Как писал ранее «Новый компаньон», по результатам сентябрьских выборов в восьми округах Прикамья в местные думы только пятерым спикерам удалось переизбраться в новые составы представительных органов. В Частинском муниципальном округе думу возглавил Игорь Голдобин, в Бардымском округе — Ильгизар Вахитов, в Карагайском — Татьяна Горбунова, в Кишертском — Сергей Кузнецов, а в Сивинском — Николай Черенев. Все эти кандидаты были выдвинуты партией «Единая Россия».

