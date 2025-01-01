Пермяки считают профессии шахтёра и врача скорой помощи самыми тяжёлыми С рисками для здоровья ежедневно сталкиваются более половины жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По мнению пермяков, профессиями с самыми сложными условиями труда являются шахтёры и работники горнодобывающей промышленности (так считают 44,4% респондентов), врачи скорой помощи, а также строители, монтажники и кровельщики (эти две сферы получили по 11,1% голосов). Такие данные показал опрос компании Honor.

Опрос также показал, что 63% работников из Перми, занятых тяжёлым ручным трудом, ощущают физическую и моральную усталость к концу рабочей недели, для 7,4% это стало хроническим состоянием. В целом наибольшее утомление и выгорание свойственны врачам «скорой» (78,9%), курьерам (65,7%) и строителям (64,9%).

С рисками для здоровья ежедневно сталкиваются 74,1% пермяков. Для 59,2% профессия стала настоящей закалкой, научившей преодолевать жизненные трудности.

Благодаря новым технологиям работа 66,7% респондентов стала легче, из них 14,8% ощутили кардинальные изменения и рост эффективности труда. Чаще всего в решении задач пермякам помогают современные смартфоны (55,6%). Для коммуникации их используют 51,9% опрошенных, для фотофиксации — 40,7%, для получения заказов — 37%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в топ-3 престижных профессий, по мнению пермяков, вошли программисты (так считают 19% респондентов), врачи (14%) и военнослужащие (11%). Мужчины чаще женщин выделяли профессии военных, инженерно-технических работников и рабочих, а женщины — врачей, учителей и финансистов.

