Жители Перми назвали топ-5 наиболее престижных профессий

Компании SuperJob провела опрос экономически активных жителей Перми. Горожан спрашивали, какую профессию они считают самой престижной.

Безусловными лидерами стали программисты (их отметили 19% респондентов). Второе место заняли врачи (14%, чаще всего упоминались стоматологи и хирурги), а третье — военнослужащие (11%). Инженеры и квалифицированные рабочие различных направлений разделили четвертую позицию, набрав по 9% голосов. Завершает пятерку лидеров профессия государственного служащего (5%).

6% опрошенных считают любую профессию престижной. Ещё 2% убеждены в некорректности разговоров о престиже той или иной специальности: «Нет ни к кому уважения. Где большие деньги — там преступность».

Мужчины чаще женщин выделяли профессии военных, инженерно-технических работников и рабочих как престижные. Женщины, напротив, чаще отдавали предпочтение врачам, учителям и финансистам.

