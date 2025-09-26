Пермский край занял первое место в РФ по внедрению интеллектуальных транспортных систем Поделиться Твитнуть

Пермский край стал лидером среди российских регионов по внедрению интеллектуальных транспортных систем, об этом было заявлено на XIII форуме и выставке «Интеллектуальные транспортные системы России», прошедшем в Москве 23-24 сентября. Ассоциация экспертов «Цифровая эра транспорта» представила независимый рейтинг субъектов РФ, где Пермский край занял первое место. В пятёрку лидеров также вошли Республика Бурятия, Ярославская область, Ульяновская область и Санкт-Петербург.

Как рассказали в краевом минтрансе, данный рейтинг оценивает уровень внедрения ИТС в регионах по 27 критериям, сгруппированных на шесть категорий. К ним относятся наличие периферийного оборудования, развитость подсистем, качество пассажирского транспорта, кадровое обеспечение, информационное взаимодействие с населением и активность в социальных сетях, отметили в ведомстве.

Основная цель рейтинга — провести сравнительный анализ уровня развёртывания ИТС в различных регионах, а также создать единую информационную базу, где каждый регион сможет ознакомиться с успешным опытом внедрения ИТС.

Внедрение ИТС в Пермском крае началось в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а с 2025 года продолжилось в проекте «Инфраструктура для жизни». За три года в крае было реализовано множество информационных подсистем и внедрено большое количество оборудования.

По информации замминистра транспорта Максима Михеева, в агломерации достигнуто значительное подключение светофорных объектов, а также все магистральные дороги оснащены камерами и детекторами. Это позволило улучшить управление транспортной системой и снизить транспортный риск.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был внедрён новый модуль, который анализирует статистику и прогнозы, что позволяет оптимизировать работу транспортной сети.

