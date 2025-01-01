В Перми увеличились продажи верхней одежды Поделиться Твитнуть

Анализ данных, проведенный специалистами «Авито», показал изменения в структуре продаж верхней одежды в Перми на их платформе. Отмечено увеличение спроса на эту категорию товаров в августе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: для женской одежды рост составил 7%, для мужской — 12%. Наибольший рост популярности как в женском, так и в мужском ассортименте показали бомберы.

В сегменте женской верхней одежды зафиксирован рост продаж на 7% (август-сентябрь) по сравнению с прошлым годом. Основная доля продаж (81%) пришлась на товары, бывшие в употреблении, однако новые вещи демонстрировали более динамичный рост — на 29%.

Пользователи активно приобретают одежду как для текущего, так и для предстоящего зимнего сезона. Самыми популярными в женском ассортименте стали демисезонные куртки (18% продаж), их продажи увеличились на 11%, а средняя стоимость составила 2 тыс. руб. Зимние куртки и пуховики заняли второе место (14%) со средней ценой в 5 тыс. руб.

Далее следуют пальто (14%), продажи которых выросли на 9%, а средняя цена составила 3 тыс. руб. Шубы занимают 9% рынка, преимущественно продаваясь в формате ресейла (88%). Средняя цена на новые шубы — 24 тыс. руб., на б/у — 11 тыс. руб. Замыкают пятерку лидеров плащи и тренчи (8%), продажи которых выросли на 24%, а средняя стоимость составила 2 тыс. руб.

Наибольший рост показали анораки (75%), их средняя цена — 3 тыс. руб. Продажи бомберов также значительно выросли (58%), их средняя стоимость также составила 3 тыс. руб.

В сегменте мужской верхней одежды наблюдается увеличение продаж на 12%. На долю товаров «с рук» приходится 66%, но продажи новых вещей также растут быстрее — на 22%.

Лидируют легкие куртки и ветровки (27%), продажи которых выросли на 10%, средняя цена — 5 тыс. руб. На втором месте зимние куртки и пуховики (22%), их продажи выросли на 13%, а средняя цена составила 7 тыс. руб. В тройке лидеров также демисезонные куртки (14%), их продажи выросли на 6%, средняя цена — 4 тыс. руб.

В топ-5 также входят бомберы (11%) и жилеты (7%). Продажи бомберов увеличились в 2,5 раза, их средняя стоимость составила 5 тыс. руб.

