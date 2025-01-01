Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Прикамье уменьшилась до 85% Но банки по-прежнему проявляют осторожность в отношении рисков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе 2025 года в Пермском крае доля отклоненных заявок на потребительские кредиты, по информации Национального бюро кредитных историй, снизилась до 84,9%, что на 1,5% меньше, чем в июле того же года (86,4%).

Самые высокие показатели по доле отказов по заявкам на товарные кредиты в регионах России в августе 2025 года зафиксированы в Кемеровской (86,2%) и Омской (85,8%) областях, а также в Краснодарском крае (85,7%).

Наиболее заметное снижение доли отклоненных заявок на потребительские кредиты наблюдалось в Оренбургской (-2,2%), Воронежской (-2,0%) и Белгородской (-1,9%) областях.

Как отметил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, после весеннего пика 2025 года, процент отказов по заявкам на POS-кредиты демонстрирует постепенное снижение. Несмотря на определенную стабилизацию этого показателя, банки по-прежнему проявляют осторожность в отношении рисков. Это обусловлено сохранением строгой денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание кредитного рынка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.