Арбитраж отказал налоговикам в ходатайстве по делу о банкротстве экс-депутата из Прикамья ФНС пыталась оспорить финансирование процедуры банкротства Владимира Нелюбина

Ростовский областной арбитражный суд отклонил прошение Межрайонной инспекции ФНС №24 о прекращении дела о банкротстве экс-депутата заксобрания Пермского края и бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. Информация об этом содержится в судебном решении, опубликованном на сайте арбитражного суда.

ФНС подала ходатайство об отказе от финансирования процедуры банкротства. Однако в суде находится заявление от индивидуального предпринимателя Михаила Потапова о признании Нелюбина банкротом, принятое к производству в конце мая текущего года.

Согласно установленному порядку, при наличии другого заявления о банкротстве гражданина, заявление уполномоченного органа оставляется без рассмотрения. Исходя из этого, суд решил поступить аналогичным образом с заявлением Федеральной налоговой службы. Рассмотрение обоснованности требований Михаила Потапова к Владимиру Нелюбину назначено на 11 ноября 2025 года.

В мае 2019 года Ленинский районный суд Перми признал Владимир Нелюбина виновным в хищении 215 млн руб. у АО «АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчика банка. За это экс-депутата осудили на шесть лет и три месяца лишения свободы, которые он должен был провести в колонии общего режима. Весной прошлого года он вышел на свободу досрочно.

Одновременно с уголовным делом, арбитраж рассматривал дело о банкротстве Нелюбина. По данным на декабрь 2016 года, его долг перед кредиторами составлял более 2,84 млрд руб. Первое банкротство завершилось весной прошлого года, но суд не освободил его от долгов перед ФНС, превышавших на тот момент 31 млн руб.

