В апреле начнётся рассмотрение дела о втором банкротстве экс-депутата заксобрания Прикамья Долговые обязательства Владимира Нелюбина превышают 27,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Ростовской области зарегистрировано обращение налоговой инспекции №24 о признании банкротом Владимира Нелюбина, экс-депутата Законодательного собрания Пермского края и бывшего совладельца Экопромбанка. Информация из судебной базы данных указывает на то, что слушание по делу состоится 16 апреля. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», изначально иск был подан в конце минувшего года, однако его рассмотрение было приостановлено из-за неуплаты госпошлины.

По данным, представленным на сайте суда, долговые обязательства Нелюбина превышают 27,8 млн руб.

Напомним, арбитраж уже рассматривал дело о банкротстве Владимира Нелюбина. К декабрю 2016 года его задолженность перед кредиторами, включёнными в реестр, составляла свыше 2,84 млрд руб. Процедура предыдущего банкротства Нелюбина была завершена весной прошлого года. При этом суд не списал его долги перед Федеральной налоговой службой, которые на тот момент превышали 31 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.