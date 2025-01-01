Алёна Бронникова Для реновации Тихого Компроса в Перми изымут участок под овощным магазином Развитием территории занимается «Брусника» Поделиться Твитнуть

В Перми для реализации проекта комплексного развития территории на Тихом Компросе изымут земельный участок на пересечении улиц Куйбышева и Коминтерна. Соответствующий приказ подписало краевое минимущества.

Изъятию в установленном порядке для муниципальных нужд города подлежит участок по ул. Куйбышева, 102а, где, по данным 2ГИС, находится магазин овощей и фруктов. Площадь объекта составляет 17 кв. м.

ООО «Комфорт и функциональность. СЗ» (входит в ГК «Брусника») поручено в течение семи рабочих дней разместить на информационном щите в границах территории сообщение об изъятии участка. А также за счёт собственных средств подготовить отчёт об оценке и возместить его стоимость и понесённые убытки.

Торги на право реновации Тихого Компроса компания «Брусника» выиграла в прошлом году. Проект будет реализован на двух территориях общей площадью 6,53 га: в границах улиц Куйбышева, Коминтерна и Комсомольского пр., а также улиц Ярославского, Лодыгина и Солдатова.

Летом 2025 года девелопер представил на Градсовете концепцию КРТ Тихого Компроса. Строительство планируется вести в две очереди, в первую очередь построят многоквартирный дом с коммерческими помещениями на месте бывшего ТЦ «Хоровод» с фонтаном во дворе. В рамках второй очереди будет построен четырёхэтажный жилой дом с коммерческими помещениями на участках аварийных домов по ул. Чкалова, 36 и 38, благоустройство планируется на стилобате с устройством зон тихого отдыха и детской площадки.

