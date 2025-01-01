В пермском Дворце спорта «Орлёнок» обнаружили превышение содержания этилбензола О результатах проверки отчитались в прокуратуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прокуратуре Пермского края рассказали о результатах проверки, проведённой в пермской спортивной школе олимпийского резерва «Орлёнок» совместно с сотрудниками краевого управления Роспотребнадзора. Напомним, как уже писал «Новый компаньон», в начале сентября родители юных фигуристов начали жаловаться на состояние здоровья своих детей. По словам взрослых, оно ухудшалось всякий раз, как только юные спортсмены выходили на лёд.

В пресс-службе надзорного органа сообщили, что анализы выявили повышенную концентрацию загрязнителя (этилбензола) в воздухе закрытых зон (ледовой площадки, мужской раздевалки) и на улице. Кроме того, инспектирующие органы констатировали отсутствие горячего водоснабжения в медицинских кабинетах и раздевалках, а также недостаток раковин, электрических или бумажных полотенец для вытирания рук, диспенсеров с обеззараживающими средствами, фенов, наличие дефектов и повреждений внутренней отделки. Не проводился в школе и контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.

В результате установленных нарушений директор учебного заведения был привлечен к ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ, а дело об административном правонарушении в отношении организации находится на рассмотрении в суде.

В рамках исполнения вынесенного предписания администрацией школы было ограничено нахождение учеников на ледовой арене во время подготовки льда, проведена оценка эффективности работы вентиляционных систем и анализ помещений на соответствие параметров фильтрации воздуха, налажен ежедневный надзор за её работоспособностью.

По итогам повторного тестирования превышение допустимых уровней вредных веществ в воздухе не выявлено. В настоящий момент тренировки проходят в обычном режиме.

