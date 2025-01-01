Пермяки рассказали об отравлении детей на тренировках по фигурному катанию Во дворце «Орлёнок» начато внутреннее расследование Поделиться Твитнуть

Дворец спорта «Орлёнок»

Константин Долгановский

Тренировки в ледовом дворце «Орлёнок» в Перми могли стать причиной ухудшения здоровья воспитанников секции фигурного катания, об этом сообщает 59.ru со ссылкой на слова родителей.

Несколько детей на протяжении последних недель испытывают признаки недомогания после тренировок: жалобы поступают на головную боль, тошноту и затруднённое дыхание непосредственно на льду. Родители предполагают, что причина кроется в качестве льда, возможно, в используемом реагенте или работе заливочной машины.

Несмотря на обеспокоенность, в Роспотребнадзор официальных обращений не поступало. Как объяснила одна из мам, родители опасаются самостоятельно обращаться в надзорные инстанции.

Директор «Орлёнка» Оксана Чеклецова подтвердила факт обращения нескольких спортсменов к врачу спортшколы. В связи с этим тренировочный процесс был временно приостановлен, начато внутреннее расследование. Планируется проверка оборудования и проведение лабораторных анализов для выявления возможных загрязнений. Чеклецова подчеркнула, что при подготовке льда химические реагенты не используются, соблюдается температурный режим и уровень влажности, а также функционирует система вентиляции.

