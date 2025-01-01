Спрос на долгосрочную аренду в Перми вырос на 21%
Средняя ставка аренды сложилась на уровне 30 тысяч рублей
Аналитики платформы «Авито Недвижимость» представили отчёт по итогам августа 2025 года, касающийся рынка долгосрочной аренды.
Количество предложений на платформе по сравнению с прошлым годом в Перми выросло на 53%, в том числе однокомнатных (+49%), двухкомнатных (+50%), трехкомнатных квартир (+62%) и студий (+76%).
Наиболее значительный рост зафиксирован в Липецке (в 2,2 раза), Туле (в 2,1 раза) и Ставрополе (прирост на 85%). В среднем по РФ предложение увеличилось на 35%.
В течение месяца (с июля по август) наблюдалось увеличение интереса к долгосрочной аренде в масштабах всей страны на 16%, что обусловлено сезонными факторами. Положительная динамика отмечена во всех городах, охваченных анализом «Авито Недвижимости». В Перми интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 21%. Наибольший скачок интереса к июлю 2025 года зафиксирован в таких городах, как Владивосток (+58%), Нижний Новгород и Ярославль (по +34%).
В конце августа 2025 года наиболее доступные варианты аренды были представлены в Брянске (20 тыс. руб. в месяц), Иванове и Ульяновске (24 тыс. руб.). В Перми средняя ставка аренды сложилась на уровне 30 тыс. руб.
