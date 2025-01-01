Спрос на долгосрочную аренду в Перми вырос на 21% Средняя ставка аренды сложилась на уровне 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы «Авито Недвижимость» представили отчёт по итогам августа 2025 года, касающийся рынка долгосрочной аренды.

Количество предложений на платформе по сравнению с прошлым годом в Перми выросло на 53%, в том числе однокомнатных (+49%), двухкомнатных (+50%), трехкомнатных квартир (+62%) и студий (+76%).

Наиболее значительный рост зафиксирован в Липецке (в 2,2 раза), Туле (в 2,1 раза) и Ставрополе (прирост на 85%). В среднем по РФ предложение увеличилось на 35%.

В течение месяца (с июля по август) наблюдалось увеличение интереса к долгосрочной аренде в масштабах всей страны на 16%, что обусловлено сезонными факторами. Положительная динамика отмечена во всех городах, охваченных анализом «Авито Недвижимости». В Перми интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 21%. Наибольший скачок интереса к июлю 2025 года зафиксирован в таких городах, как Владивосток (+58%), Нижний Новгород и Ярославль (по +34%).

В конце августа 2025 года наиболее доступные варианты аренды были представлены в Брянске (20 тыс. руб. в месяц), Иванове и Ульяновске (24 тыс. руб.). В Перми средняя ставка аренды сложилась на уровне 30 тыс. руб.





