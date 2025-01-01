Пожарные в Перми провели учения по тушению электромобилей Самым эффективным оказалось тушить электрокар водой Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми прошли специализированные сборы сотрудников МЧС России, посвящённые ликвидации возгораний электрокаров.

Пермские пожарные начали сталкиваться с возгоранием электромобилей с 2021 года. Первый случай произошёл майской ночью: на парковке был совершён поджог двух электрокаров Tesla. Открытый огонь был локализован за 6 минут с применением значительного объёма воды.

Как рассказали в региональном главке ведомства, в числе главных факторов, провоцирующих пожары электромобилей, выделяются критические температуры, дефекты зарядных устройств, дорожно-транспортные происшествия и намеренные поджоги.

В рамках учений по отработке тактики пожаротушения были детально изучены методики тушения электромобилей.

Аккумуляторные блоки высокого напряжения, аккумулирующие большой запас энергии, представляют повышенную опасность как для находящихся в салоне, так и для спасателей.

МЧС России по Пермскому краю

В процессе имитации ДТП специалисты смоделировали механическое воздействие на аккумуляторы, а также термическое воздействие при размещении модуля в очаге возгорания.

Первый модуль был помещён сотрудниками пожарной службы в зону горения. При достижении температуры 360° C происходило активное разрушение ячеек с выделением тепла. В момент разброса осколков температура достигала примерно 1200° C.

Для сдерживания дыма применялось противопожарное полотно, однако реакция внутри модуля продолжалась.

Наиболее эффективным способом оказалось интенсивное тушение и охлаждение модуля водой из пожарной автоцистерны. Мощная струя воды привела к мгновенному снижению температуры и прекращению цепной реакции горения ячеек.

Во втором сценарии после нескольких ударов топором произошло короткое замыкание. Поврежденные ячейки литий-ионных аккумуляторов моментально выделяли большое количество тепла, дыма, а затем взорвались, разбрасывая обломки. Одновременное замыкание нескольких ячеек приводило к возгоранию соседних. Подавление огня также осуществлялось водой.

Результаты показали, что тушение и охлаждение горящих модулей электромобилей эффективно лишь при активном водяном охлаждении. Порошковые огнетушители и пена средней кратности, предназначенные для изоляции, оказались малоэффективными и могут помочь только на начальной стадии.

Полученные данные анализа методов тушения электромобилей будут использованы в практической работе подразделений пожарной охраны Приволжского федерального округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.