Уставный капитал «ОДК-Пермские моторы» увеличился более чем вдвое Доля АО «ОДК» в капитале предприятия возросла до 6,4 млрд рублей

Константин Долгановский

Согласно информации из ЕГРЮЛ, 24 сентября акционерное общество «ОДК-Пермские моторы» увеличило капитал на 120%. Доля АО «ОДК» в капитале предприятия возросла с 2,9 до 6,4 млрд руб. Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

«ОДК-Пермские моторы» специализируется на производстве авиационных двигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок, используемых на электростанциях и для транспортировки природного газа. Основу производственной программы составляют двигатели серии ПС-90А. Финансовые показатели компании недоступны с 2018 года.

