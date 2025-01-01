Соликамский магниевый завод заместит импортные редкозёмы на производстве в Улан-Удэ Компании заключили соглашение о стратегическом партнёрстве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках международного форума WorldAtomicWeek, прошедшего в Москве, Соликамский магниевый завод (СМЗ), входящий в горнорудный дивизион Росатома, и Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-У ППО), являющееся частью концерна радиоэлектронных технологий (КРЭТ) Ростеха, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Целью сотрудничества является замещение импортных редкоземельных металлов, используемых в производстве магнитов, продукцией отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба СМЗ.

Подписи под документом поставили Владимир Верховцев, возглавляющий горнорудный дивизион Росатома, и Владимир Лучников, генеральный директор У-У ППО.

СМЗ в настоящее время завершает этап проектирования нового комплекса по производству редкоземельных металлов. Первая очередь проекта прошла государственную экспертизу. Планируется, что после запуска производства ежегодный объём выпуска составит около 2,5 тыс. тонн готовой продукции, включая неодим и празеодим — редкоземельные металлы, необходимые для изготовления высококачественных магнитов, катализаторов для нефтехимической промышленности и других высокотехнологичных изделий. Данный проект имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского края.

После начала работы нового комплекса У-У ППО планирует закупать редкоземельные металлы магнитной группы у СМЗ на основе заранее согласованных объемов и сроков поставок. Кроме того, стороны намерены совместно разрабатывать передовые продукты с использованием редкоземельных материалов, произведенных СМЗ.





