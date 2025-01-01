В Прикамье скончалась известный краевед Галина Миртова С ней простятся в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Березниковский рабочий"

В Пермском крае ушла из жизни краевед Галина Евгеньевна Миртова — неравнодушный исследователь родного края, энергичный общественный деятель из Березников. Об этом сообщает издание «Березниковский рабочий». Причина её смерти не уточняется.

Значительную часть своей жизни она посвятила отстаиванию значимости и защите исторического достояния Березников. Благодаря её усилиям город обязан включением исторической части в государственный реестр культурных объектов РФ. Это событие состоялось в мае 2024 года и закрепило за «Социалистическим городом Березники» статус объекта культурного наследия регионального значения.

Кроме того, кинотеатр «Авангард», в сохранении которого она принимала деятельное участие, переживает сейчас период восстановления.

«Её рассказы о собственной жизни и истории города неизменно вызывали интерес и были наполнены любовью к Березникам. Галина Евгеньевна всегда была примером честного и увлечённого человека и краеведа», — отмечает издание.

Церемония прощания с краеведом состоится 26 сентября в 13:00 в Храме Успения Пресвятой Богородицы (ул. Мамина-Сибиряка, 1).

