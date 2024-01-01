Зарина Ситдикова В следующем году в Березниках завершится реконструкция кинотеатра «Авангард» В обновлённом здании откроется культурно-деловой центр Поделиться Твитнуть

Спустя 30 лет после закрытия в Березниках завершится реконструкция объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Кинотеатр «Авангард». ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило аукцион на выполнение работ по приспособлению здания для современного использования, следует из данных на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 328 млн 71 тыс. руб. Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные и отделочные работы (сделать частичную перепланировку помещений, завершить устройство полов, отремонтировать санузлы, восстановить акустический полоток, заменить инженерные системы), привести в порядок фундамент, обновить кровлю и фасад, оборудовать крыльцо главного входа, в том числе с учётом беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (установить электроподъёмник). В завершение нужно благоустроить территорию: оборудовать парковку, посеять газон, сделать клумбы, поставить скамейки, урны и конструкции для размещения афиш.

Согласно техзаданию работы необходимо выполнить до 18 июня 2025 года в соответствии с документацией научного проектно-технологического института «ОРТЭКС» и дизайн-проектом от ООО «Пермстроймет+».

Как писал «Новый компаньон», кинотеатр «Авангард» был закрыт из-за аварийности в начале 1990-х годов. Муниципалитет проводил реконструкцию своими силами, но этого было недостаточно, поэтому краевые власти приняли решение завершить реконструкцию на средства регионального бюджета. Ожидается, что после окончания работ в здании разместится Березниковский драматический театр.

Кинотеатр «Авангард» был построен в Березниках в 1932 году в формах архитектуры конструктивизма. Зрительный зал здания рассчитан на 1 тыс. мест. ОКН входит в реестр Центра охраны памятников архитектуры Пермского края. С высоты птичьего полёта здание выглядит как кинопроектор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.