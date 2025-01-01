Расписание 10 автобусных маршрутов в Перми изменится с 1 октября На некоторых введут дополнительные отправления Поделиться Твитнуть

В Перми с началом октября ожидаются изменения в расписании 10 автобусных маршрутов. На некоторых из них увеличат количество отправлений. По информации департамента транспорта администрации Перми, корректировки ожидаются с 1 октября.

«В Кировском районе ожидаются корректировки расписания маршрутов № 2 и 20 по будням для синхронизации интервалов движения между ними. Также в вечернее время будет увеличено количество отправлений на маршруте № 20. Дополнительно на маршруте № 79 по будням и выходным вводится отправление в 22:11 от Педагогического колледжа. Ожидается, что изменения улучшат транспортную доступность как для жителей микрорайона Новый Крым, так и для всего Кировского района», — отметили в ведомстве.

Также увеличится количество отправлений на маршруте № 19 от остановки «Ул. Куфонина» в связи с его продлением маршрута. Дополнительные отправления введут и в межпиковое время на маршруте № 74. Помимо этого, в связи с меняющейся дорожной обстановкой ожидаются изменения в расписании и автобусных маршрутов № 44, 45, 47, 55 и 59.

Отмечается, что актуальное расписание и маршруты следования можно узнать на сайте МКУ «Гортранс».

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 1 октября в Перми изменится работа четырёх автобусных маршрутов. В частности, автобусы № 11 будут следовать до м/р Ива-1 (ЖК «Погода») через остановочный пункт «Школа № 135», маршрут № 13 будет продлён до м/р Садовый, маршрут № 19 — до «Ул. Куфонина», часть рейсов будут выполняться до «Тенториума» (№ 19к), а маршрут №30 прекратит свою работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.