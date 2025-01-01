Утверждён колерный паспорт родильного дома на улице Писарева в Перми Цветовая палитра фасада будет состоять из комбинации белого, серого и светло-синего цветов Поделиться Твитнуть

Для сохранения гармоничного архитектурного стиля городской больницы Архангела Михаила на ул. Писарева в Перми городской департамент градостроительства выдал колерный паспорт на реставрацию родильного дома.

В ведомстве сообщили, что для отделки фасада будут применены фиброцементные плиты, включая материалы с продольной текстурой. Цветовая палитра фасада будет состоять из комбинации белого, серого и светло-синего цветов.

В пресс-службе мэрии добавили, что после полного обновления родильного отделения женщины, поступающие в роддом больницы Архангела Михаила, смогут получать качественное медицинское обслуживание в качественно улучшенных условиях. Для комфорта каждой роженицы предусмотрены индивидуальные родильные палаты. Будет произведена модернизация оборудования в операционных и реанимационных залах, а все 25 коек родильного блока будут оснащены новой мебелью. После открытия обновленного корпуса на его территории будут функционировать два учебных центра для беременных и школа для будущих отцов.

Реконструкция находится под контролем краевого Управления капитального строительства.

