За привлечение контрактников на СВО начнут платить и в Осинском округе Прикамья

военная спецоперация на Украине

В Осинском округе Пермского края вводится материальное вознаграждение за помощь в вербовке контрактников на спецоперацию.

Как сообщает Telegram-канал «На местах», депутаты думы Осы одобрили инициативу о единовременных выплатах тем, кто посодействует поступлению на контрактную службу для участия в СВО. Сумма выплаты составит 138 тыс. руб. за каждого рекрутированного гражданина РФ из других областей, иностранца или апатрида, оформившего контракт с Министерством обороны РФ через военкомат Осинского района.

В дополнение к этому местные законодатели продлили действие программы выплат в размере 100 тыс. руб. для контрактников из Пермского края или других субъектов РФ. Данные меры поддержки будут актуальны до начала 2027 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском муниципальном округе власти увеличили размер выплат для тех, кто помогает приводить людей для подписания контракта с Минобороны РФ для последующей отправки в зону боевых действий СВО. С 25 сентября этого года единовременная денежная выплата в округе составит 250 тыс. руб. вместо прежних 138 тыс.

