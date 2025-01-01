В Пермском округе подняли выплаты за привлечение контрактников на СВО Она будет равна 250 тысячам рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском округе власти увеличили размер выплат для тех, кто помогает приводить людей для подписания контракта с Минобороны РФ для последующей отправки в зону боевых действий СВО. С 25 сентября этого года единовременная денежная выплата составит 250 тыс. руб. вместо прежних 138 тыс.

Такое решение приняли депутаты думы Пермского муниципального округа на заседании в четверг, 25 сентября, передаёт телеграм-канал «На местах».

Как писал «Новый компаньон», ранее в Гайнском муниципальном округе решили материально стимулировать граждан, оказывающих помощь в комплектовании личного состава российской армии. Депутаты местной думы приняли решение о единовременных премиях для «помощников» в привлечении людей на СВО. Таким людям чиновники будут платить по 50 тыс. руб.

Ранее аналогичные выплаты ввели в Перми, а также в Пермском, Лысьвенском и Чердынском городских округах.

