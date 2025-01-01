Ещё в одном округе Прикамья ввели выплаты за привлечение людей на СВО В Гайнском округе за это будут платить по 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Партия "Единая Россия"

В Гайнском муниципальном округе решили материально стимулировать граждан, оказывающих помощь в комплектовании личного состава российской армии.

Дума Гайнского округа приняла решение о единовременных премиях для тех, кто способствует заключению контрактов на военную службу в рядах ВС РФ. Размер вознаграждения для них составит 50 тыс. руб. Выплаты будут финансироваться из окружного бюджета, сообщает телеграм-канал «На местах».

Денежное стимулирование для таких людей будет действовать до конца 2025 года.

Подобные меры поддержки уже внедрены и работают в Перми, а также в Пермском, Лысьвенском и Чердынском городских округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.