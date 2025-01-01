На пермской пятиэтажке гостям города посвятили специальный мурал Он состоит из символов города и края Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала Павла Черепанова

В Перми на ул. Мира продолжается масштабная реставрация фасадов жилых зданий. На доме № 109 реализуется не просто обновление внешнего вида, а создается уникальный мурал, призванный впечатлять приезжающих в город. Об этом сообщил Павел Черепанов, депутат Законодательного собрания края и советник губернатора по вопросам строительства, опубликовав короткий ролик о ходе работ в своём Telegram-канале. Мурал состоит из символов города и края.

Черепанов также отметил, что активная реставрация фасадов ведётся на домах № 47, 65 и 67. В то же время на фасадах зданий № 109, 107 и 101 отделка близится к завершению.

Напомним, что реставрация домов под номерами 1 и 3, стартовавшая в мае, уже завершена. В планах — обновить 26 фасадов. Финансирование данного проекта, оцениваемого приблизительно в 400 млн руб., осуществляется из краевого и городского бюджета. В списке на реставрацию значатся дома № 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101, 102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1 и 122/2.

Завершение масштабного обновления фасадов зданий на ул. Мира в Перми намечено на 2026 год. В последующие два года планируется проведение аналогичных работ на фасадах зданий на ш. Космонавтов, которое является частью «гостевого маршрута».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.