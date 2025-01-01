В Перми показали, как будет выглядеть новый участок улицы Строителей до Карпинского Завершить его планируют до 2028 года Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Власти показали, как будет выглядеть новый участок ул. Строителей от ш. Космонавтов до ул. Карпинского в Перми. Иллюстрации опубликовал в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Длина очередного этапа ул. Строителей (основного хода дороги) составит 660 м. Построим ещё 756 м съездов и примыканий к новой дороге, а также мост через реку Гарюшку длиной 40 м. Рабочим предстоит переустроить большое количество инженерных сетей: водоснабжения, канализации, электроснабжения, тепла и сети РЖД», — отметил глава региона.

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Вдоль дороги планируется обустроить тротуары, велодорожки, освещение, ливневую канализацию, две новые автобусные остановки, светофоры и комплексы фотовидеофиксации, а пересечение с ул. Карпинского будет выполнено в разных уровнях, чтобы повысить безопасность движения.

Весь проект ул. Строителей протяжённостью 7,2 км разделён на четыре этапа, первые три из которых уже завершены. Сейчас ведутся работы в рамках самого протяжённого четвёртого этапа. Дмитрий Махонин напомнил, что это один из ключевых инфраструктурных проектов для регионального центра. Улица позволит разгрузить центральные дороги и пл. Гайдара, улучшить проезд через Красавинский мост и снизить нагрузку на Коммунальный.

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Как писал две недели назад «Новый компаньон», к строительству нового участка ул. Строителей планируется приступить в конце октября 2025 года, а завершить летом 2028 года. Он будет начинаться на отрезке между ш. Космонавтов и р. Гарюшкой (рядом со зданием по ш. Космонавтов, 111/10), а заканчиваться на отрезке между улицами Карпинского и Капитана Гастелло (у здания по ул. Карпинского, 1а). В середине сентября был объявлен конкурс на выполнение работ. Стоимость оценили в 2,27 млрд руб.

