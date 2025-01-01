В Перми показали, как будет выглядеть новый участок улицы Строителей до Карпинского
Завершить его планируют до 2028 года
Власти показали, как будет выглядеть новый участок ул. Строителей от ш. Космонавтов до ул. Карпинского в Перми. Иллюстрации опубликовал в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Длина очередного этапа ул. Строителей (основного хода дороги) составит 660 м. Построим ещё 756 м съездов и примыканий к новой дороге, а также мост через реку Гарюшку длиной 40 м. Рабочим предстоит переустроить большое количество инженерных сетей: водоснабжения, канализации, электроснабжения, тепла и сети РЖД», — отметил глава региона.
Вдоль дороги планируется обустроить тротуары, велодорожки, освещение, ливневую канализацию, две новые автобусные остановки, светофоры и комплексы фотовидеофиксации, а пересечение с ул. Карпинского будет выполнено в разных уровнях, чтобы повысить безопасность движения.
Весь проект ул. Строителей протяжённостью 7,2 км разделён на четыре этапа, первые три из которых уже завершены. Сейчас ведутся работы в рамках самого протяжённого четвёртого этапа. Дмитрий Махонин напомнил, что это один из ключевых инфраструктурных проектов для регионального центра. Улица позволит разгрузить центральные дороги и пл. Гайдара, улучшить проезд через Красавинский мост и снизить нагрузку на Коммунальный.
Как писал две недели назад «Новый компаньон», к строительству нового участка ул. Строителей планируется приступить в конце октября 2025 года, а завершить летом 2028 года. Он будет начинаться на отрезке между ш. Космонавтов и р. Гарюшкой (рядом со зданием по ш. Космонавтов, 111/10), а заканчиваться на отрезке между улицами Карпинского и Капитана Гастелло (у здания по ул. Карпинского, 1а). В середине сентября был объявлен конкурс на выполнение работ. Стоимость оценили в 2,27 млрд руб.
