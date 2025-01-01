В октябре вход для пенсионеров в Пермский зоопарк станет бесплатным Акция будет действовать с 1 по 10 октября Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано Kandinsky

В Пермском зоопарке с 1 по 10 октября (6 октября — санитарный день) введут акцию «Декада пожилого человека», в честь которой пенсионерам вход в зверинец будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба городского зоопарка.

В рамках декады состоятся мастер-классы по спортивной ходьбе, экскурсия по зоопарку, оздоровительные занятия гимнастикой и йогой, показы фильмов о животных, а также книжный клуб, выступления творческих коллективов, лекции, творческие мастер-классы и занятия. Подробное расписание мероприятий можно найти на сайте зоопарка.





Для бесплатного посещения зоопарка необходимо предоставить пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера или справку «О назначенных пенсиях и социальных выплатах».





Напомним, 1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам и трудностям людей старшего возраста, а также сохранить семейные ценности, проявлять уважение, доброту и заботу о cтаршем поколении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.