Создана комиссия для расследования гибели рабочего на шахте в Прикамье

Прокуратура Пермского края

Трудовая инспекция Пермского края проводит расследование обстоятельств гибели сотрудника компании «Уралкалий». Об этом происшествии «Новый компаньон» писал ранее.

Согласно предварительным данным, которыми располагает ведомство, 14 сентября днём работник 1977 г.р., занимавший должность машиниста выемочной техники V разряда, был найден мёртвым под поврежденным составом в шахте СКРУ-3.

В данный момент Ростехнадзор создал комиссию для расследования трагического инцидента. В её состав также включён представитель Государственной bнспекции труда в Пермском крае.

В связи с несчастным случаем в отношении работодателя инициирована внеплановая проверка. В случае выявления нарушений трудового законодательств будут приняты административные меры, прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

