На руднике в Прикамье погиб рабочий Обстоятельства происшедшего выясняются

В Соликамском городском округе Пермского края на руднике СКРУ-3 погиб рабочий, выполнявший обязанности машиниста горных выемочных машин. Информацию об этом подтвердили в ПАО «Уралкалий», уточнив, что ЧП случилось ещё 14 сентября.

«ПАО «Уралкалий» информирует о факте гибели 14 сентября 2025 года в 15:30 в руднике СКРУ-3 машиниста ГВМ 5 разряда. Обстоятельства происшедшего выясняются», — сказано в официальном сообщении компании.

«Уралкалий» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

