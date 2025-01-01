На руднике в Прикамье погиб рабочий
Обстоятельства происшедшего выясняются
В Соликамском городском округе Пермского края на руднике СКРУ-3 погиб рабочий, выполнявший обязанности машиниста горных выемочных машин. Информацию об этом подтвердили в ПАО «Уралкалий», уточнив, что ЧП случилось ещё 14 сентября.
«ПАО «Уралкалий» информирует о факте гибели 14 сентября 2025 года в 15:30 в руднике СКРУ-3 машиниста ГВМ 5 разряда. Обстоятельства происшедшего выясняются», — сказано в официальном сообщении компании.
«Уралкалий» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
