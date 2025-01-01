В жёстком ДТП на Южном обходе Перми погиб человек Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

На Южном обходе Перми утром 25 сентября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом появилась в соцсетях и пермских телеграм-каналах.

Судя по сообщениям очевидцев столкнулось несколько автомобилей, включая грузовик. Отмечается, что один из автомобилей врезался в ограждение. Из-за аварии на участке образовалась большая автомобильная пробка. Сервис «Яндекс-карты» информирует о семикилометровом заторе в направлении ш. Космонавтов.

В Минздраве региона изданию perm.aif.ru сообщили, что в аварии погиб один человек.

«В результате ДТП один мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — проинформировали в ведомстве.

