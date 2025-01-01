Объём выданных автокредитов в Пермском крае сократился почти на 36% Снижение вызвано увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по август 2025 года объём выданных автокредитов в Пермском крае составил 21,2 млрд руб. Это на 35,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано автокредитов на 33,1 млрд руб., сообщили в Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидерами по объёму выданных автокредитов среди регионов Российской Федерации за первые восемь месяцев 2025 года стали Москва (77,6 млрд. руб.), Подмосковье (70,3 млрд. руб.), Санкт-Петербург (47,7 млрд. руб.), Республика Татарстан (42,9 млрд. руб.) и Краснодарский край (42,8 млрд. руб.).

Наиболее значительное снижение объёмов кредитования автомобилей зафиксировано в Москве (-50,5%), Московской области (-50,1%), Санкт-Петербурге (-49,1%), а также в Ростовской (-47,9%) и Челябинской (-47,8%) областях.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, объясняет снижение выдачи автокредитов увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Дополнительным фактором стало введение макропруденциальных ограничений в середине 2024 года, касающихся автокредитов, запрашиваемых заёмщиками с высокой долговой нагрузкой.

