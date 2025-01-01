В Прикамье объявлена учебная «Беспилотная опасность» Возможны перебои с мобильной связью Поделиться Твитнуть

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) распространила сообщение о начале в Пермском крае тренировки «Беспилотная опасность».

Она стартовала 25 сентября в 11:00. Жителей предупреждают, что вновь не исключены проблемы с мобильной связью. Соответствующее SMS-оповещение пришло на мобильные телефоны жителей.

Отметим, что около 7.00 сегодня был снят реальный режим беспилотной опасности, который вводился накануне вечером. Все оперативные службы находились в полной готовности для предотвращения возможных угроз. Граждан просили быть внимательными, не поддаваться панике.

