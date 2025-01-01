В Прикамье объявлена учебная «Беспилотная опасность»

Возможны перебои с мобильной связью

Поделиться
БПЛА квадрокоптеры

Фото: vk.com/mtb_permkrai

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) распространила сообщение о начале в Пермском крае тренировки «Беспилотная опасность».

Она стартовала 25 сентября в 11:00. Жителей предупреждают, что вновь не исключены проблемы с мобильной связью. Соответствующее SMS-оповещение пришло на мобильные телефоны жителей.

Отметим, что около 7.00 сегодня был снят реальный режим беспилотной опасности, который вводился накануне вечером. Все оперативные службы находились в полной готовности для предотвращения возможных угроз. Граждан просили быть внимательными, не поддаваться панике. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться