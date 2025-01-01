В Пермском крае снят режим беспилотной опасности Он был введён около полуночи Поделиться Твитнуть

В Пермском крае снят режим беспилотной опасности. Данная информация опубликована в 7 час. 21 мин. в Telegram-канале Министерства территориальной безопасности Прикамья.

Напомним, что режим беспилотной опасности в регионе начал действовать 24 сентября в 23 час. 37 мин. Об этом также сообщил Telegram-канал ведомства, соответствующие SMS-уведомления поступили на телефоны жителей.

Отмечалось, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. Граждан просили быть внимательными, не поддаваться панике. Также им напомнили единый телефон экстренных служб — 112.

В пермском аэропорту минувшей ночью существенных задержек (более двух часов) с прибытием и отправлением самолётов не было.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.