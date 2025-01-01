Учёбу с работой совмещают 57% пермских студентов Самые популярный вид подработки - курьер Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Яндекс Лавкой"

Согласно исследованию «Зарплата.ру», 57% студентов в Перми совмещают учебу с трудовой деятельностью. При этом большинство участников опроса утверждают, что успешно справляются с обеими задачами: 61% заявили, что их успеваемость не ухудшается, а у остальных она незначительно снизилась, но остается удовлетворительной.

Среди причин, по которым 43% студентов не работают, наиболее распространенной является отсутствие подходящих вакансий (50%). Другими факторами являются нехватка времени из-за учебы (39%), финансовая поддержка со стороны родителей (17%) и нежелание работать (12%).

Большинство работающих студентов стараются эффективно планировать своё время, однако 22% признались, что иногда пропускают занятия из-за работы.

При выборе подработки студенты в первую очередь обращают внимание на гибкий график (87%). Также важны размер заработной платы (57%), близость работы к университету или дому (51%) и возможность получить опыт и навыки для будущей карьеры (27%).

Основные проблемы при поиске работы связаны с несовместимостью графика работы с учебой (85%), отсутствием опыта и рекомендаций (52%), предвзятым отношением работодателей к студентам (26%) и низким уровнем предлагаемой заработной платы (21%).

Время, которое студенты уделяют работе, распределяется следующим образом: 21% — до 5 часов, 39% — 6-10 часов, 12% — более 15 часов, 28% — 11-15 часов.

Самые популярные виды подработки среди студентов: курьер (18%), работа в пункте выдачи товаров (13%), официант (12%), комплектовщик товаров (10%), работа в колл-центре (9%), няня (8%), промоутер (7%), репетитор (5%), менеджер по продажам (5%), кассир (4%), аниматор (2%). Остальные выбирают проектные работы, связанные с будущей профессией или хобби.

Размер заработка устраивает большинство опрошенных, лишь 21% считают, что получают слишком мало, но не видят других вариантов подработки с более высокой оплатой.

