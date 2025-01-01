С 1 октября изменится режим работы Пермского зоопарка Его часы работы сократятся Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

С 1 октября 2025 года в графике работы Пермского зоопарка, расположенного на ул. Свиязева, произойдут изменения. Он будет открыт для посетителей с 10:00 до 20:00. Кассы прекратят свою работу за час до закрытия. По понедельникам зоопарк будет закрыт для санитарной обработки.

Режим работы акватеррариума, находящегося по ул. Окулова 3а, останется без изменений: с 10:00 до 18:00, при этом касса будет закрываться в 17:30.

В пресс-службе учреждения отметили, что смена графика работы зоопарка — это ежегодная сезонная мера, обусловленная уменьшением продолжительности светового дня и изменением активности животных.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в новый зоопарк Перми на Нагорном переехали обезьяны. Они стали последними животными, кто переселился на новую территорию.

