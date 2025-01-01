Проект ремонта здания Пермского медуниверситета оценили в 20 млн рублей Документацию должны изготовить за восемь месяцев Поделиться Твитнуть

Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) намерен потратить свыше 20 млн руб. на подготовку проектной документации для реконструкции одного из своих зданий, сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Университет объявил тендер на выполнение проектных работ по капитальному ремонту строения, расположенного по адресу: Пермь, ул. Дружбы, 34, с. 2. На сайте госзакупок уточняется, что начальная (максимальная) стоимость контракта определена в размере 20,3 млн руб.

Согласно условиям конкурсной документации, компания-победитель должна будет завершить разработку проекта в течение 240 календарных дней с момента подписания договора. Общая площадь подлежащего ремонту здания составляет 5400 кв. м.





